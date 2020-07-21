شكرا لمتابعة خبر عن مدني جازان يحذّر من تغيرات الأحوال الجوية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بناءً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات تشير لمتغيرات مناخية وما يصاحبها من ظواهر جوية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وتدني مدى الرؤية.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم والابتعاد عن أي أسلاك أو تمديدات كهربائية تعرضت للمياه نتيجة هطول الأمطار مع توخي الحذر عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة.

وأكد الغامدي أهمية متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات، وذلك لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة الناتجة من التقلبات الجوية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني متمنياً السلامة للجميع.