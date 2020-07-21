شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من "مبادرة الطفولة المبكرة" للعام الدراسي المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فتحت إدارات التعليم باب التسجيل في 1460 مدرسة للطلاب والطالبات المستجدين في رياض الأطفال والمنقولين ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الطفولة المبكررة للعام الدراسي المقبل .

وتم تجهيز 3313 فصل دراسي لعدد 82.8 ألف طالب وطالبة ، و3483 فصل في مدارس الطفولة المبكرة لعدد 80 .6 ألف طالب وطالبة ، وفقاً لـ "الوطن " .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعمل على تحسين جودة التعليم في هذا العمر من الطفل وتؤهله للإلتحاق برياض الأطفال وتعمل على تنمية مهارته .