شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": غداً استئناف الرصد الآلي لمخالفة عدم التأمين على المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الإدارة العامة للمرور استئناف الرصد الآلي للمركبات التي ليس لها وثيقة تأمين سارية غداً الأربعاء . أعلنت الإدارة العامة للمرور استئناف الرصد الآلي للمركبات التي ليس لها وثيقة تأمين سارية غداً الأربعاء . وأكدت " المرور " ان عقوبة هذه المخالفة المرورية تتراوح بين 100 و150 ريال . وكانت "المرور " قد دعت أصحاب المركبات للتحقق من تأمين ساري المفعول قبل إستئناف رصد المخالفة بعد توقف فترة تعليق بعد خدمات المركبات .

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