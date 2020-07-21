شكرا لمتابعة خبر عن نقل جثمان الصحفي الراحل «الشيحي» إلى مسقط رأسه برفحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رفحاء (صدى):أفادت مصادر اليوم الثلاثاء بنقل جثمان الكاتب الصحفي الراحل صالح الشيحي إلى مسقط رأسه رفحاء، حيث تتم الصلاة عليه ودفنه في مقبرة رفحاء اليوم ظهرًا، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية .
وتوفي الكاتب الصحفي الكبير بعد معاناة مع المرض بعد مشوار طويل في الصحافة السعودية وتقلده عدد من المناصب الصحفية والثقافية .
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