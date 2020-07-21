وكيل كلية الطب بجامعة جدة: احذروا القولون التقرحي.. وهذه أبرز أعراضه

حذّر الدكتور معتز هاشم، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، وكيل كلية الطب بجامعة جدة، من مرض القولون التقرحي.

وأوضح هاشم في مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القولون التقرحي مرض مناعيّ يصيب القولون فقط، ولا يأتي بأي مكان آخر في الجسم، ويمكن أن يكون في المستقيم أو في اليسار أو في القولون ككل.

وأشار إلى أن أبرز أعراضه هو الإسهال المزمن أو خروج الدم مع الإسهال أو التبرز.

وكشف هاشم، عن أن المرض يمكن علاجه ببعض الأدوية، إلا في بعض الحالات التي قد تحتاج إلى تدخل جراحي؛ لذا فإنه من المهم أن يتعرف الطبيب على حالة المريض جيدًا، لمعرفة القولون التقرحي في أي درجة حتى يستطيع تحديد العلاج المناسب.

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وأوصى وكيل كلية الطب بجامعة جدة، بالمتابعة بعد العلاج للتأكد من عدم وجود زوائد لحمية.

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