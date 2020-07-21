خلال نهاية هذا الأسبوع..
توقّع الراصد الجوي، سامي عبيد عبد الله الحربي، تصاعدًا تدريجيًّا للحالة المطرية بمناطق عدة، خلال نهاية هذا الأسبوع ومطلع ذي الحجة.
وقال الحربي، من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن الوضع مبشر في منطقة المدينة المنورة خاصة المرتفعات، وكذلك عموم مرتفعات مناطق عسير وجازان ونجران، وأيضًا الباحة والطائف وجنوب غرب تبوك.
وأشار الحربي، إلى أنه ما زالت فرصة تشكّل سحب ممطرة قائمة على أجزاء من مناطق: الرياض والقصيم والشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الراصد الحربي: الطقس مبشّر بهذه المناطق.. وممطر بتلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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