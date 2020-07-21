زيادة أسرَّة العناية المركزة بمستشفيات الباحة بنسبة 129%

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الباحة بنسبة 129%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة تاتي استكمالًا لما أعلنته الوزارة مؤخرًا، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة.

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وأوضحت أن زيادة أسرَّة العناية المركزة تيهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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