«الخثلان» يذكّر المضحّي بأمر يفعله قبل غروب شمس اليوم

مع دخول العشر الأوائل من ذي الحجة..
وجّه الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، تذكيرًا لكل من أراد أن يضحي، بقص شعره وأظافره قبل غروب اليوم الثلاثاء.
وقال الخثلان –عبر حسابه بتويتر-: «تذكير لمن أراد أن يضحي: أن يبادر بأخذ ما يحتاج لأخذه من الشعر والأظافر قبل غروب شمس هذا اليوم «الثلاثاء 30 ذو القعدة1441هـ» فإنه بغروب شمس هذا اليوم تدخل عشر ذي الحجة».
وتابع الخثلان قائلًا: «وقد قال النبي ﷺ: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي».
وكانت المحكمة العليا أعلنت أمس، أن الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، ويوم الخميس الموافق 30 يوليو، الوقوف بعرفة؛ حيث سيكون يوم الجمعة بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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