خصّ المهندسين والأطباء والصيادلة..

طالب الإعلامي فيصل العبدالكريم بضرورة فرض اختبار قياس على جميع المهندسين، والأطباء، والصيادلة الوافدين. وقال العبدالكريم: «كل أمنيتي أن يتم عمل اختبار قدرات للمهندسين والأطباء والصيادلة الوافدين.. لا نشكك بالجميع وصدقهم وأمانتهم ولكن (الميّه تكذب الغطاس)». وأضاف: «يا ترى كم منهم شهادته مزورة وأخذ فرصة يستحقها ابن الوطن». Advertisements اقرأ أيضًا: تعرف على آلية إصدار شهادات حضور الدورات التدريبية التفاعلية من صندوق هدف «هدف» يعتمد 6 شهادات مهنية احترافية بينها الشهادة الدولية للحاسب والإنترنت

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كانت هذه تفاصيل خبر خشية قيامهم بتزوير شهاداتهم.. إعلامي يطالب بفرض اختبار قياس على الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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