الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تؤدي لانعدام الرؤية حتى المساء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، عن نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل القنفذة، والعرضيات، والليث.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.