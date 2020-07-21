إتلاف 130 كيلوجرام خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كشفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عن تنفيذ حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تم مصادرة 800 كيلوجرام من الخضروات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في منطقة جبل النور؛ حيث تم تسليم 670 كيلوجرامًا من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 130 كيلوجرامًا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكَّد الشنبري، على أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتًا إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية،

ووجّه الشنبري، الدعوة للجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد «940»، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.