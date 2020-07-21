بعد مصادرتها بنطاق بلدية المعابدة..
كشفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عن تنفيذ حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.
وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تم مصادرة 800 كيلوجرام من الخضروات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في منطقة جبل النور؛ حيث تم تسليم 670 كيلوجرامًا من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 130 كيلوجرامًا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكَّد الشنبري، على أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتًا إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية،
ووجّه الشنبري، الدعوة للجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد «940»، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 130 كيلوجرام خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.