السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة



سكاكا 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليه 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة .

وجرى خلال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماعات السابقة وما تم بشأنها , والاطلاع على خطة العمل بشأن التقدم في الخدمات الإلكترونية.

كما استعرض الاجتماع تقرير أداء اللجنة , ومناقشة تسريع تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي بالإمارة.

وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالخطوات التي ُأنجزت على مستوى الإمارة ومحافظاتها وجهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة في هذا الجانب , منوهاً بمتابعة سمو وزير الداخلية لتخطي العقبات التي تواجه التحول إلى التعاملات الإلكترونية إدراكاً بأهمية التحول وانعكاسه على العمل.

// انتهى //

13:46ت م

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