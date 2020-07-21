السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يرأس الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة



الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بقصر الحكم اليوم عبر الاتصال المرئي الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441- 1442هـ .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وتم بحث نتائج وإجراءات تعامل المحافظات مع جائحة

وشدد سمو الأمير فيصل بن بندر على أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله-، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

شارك في الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

// انتهى //

13:36ت م

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الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بقصر الحكم اليوم عبر الاتصال المرئي الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441- 1442هـ .وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.وتم بحث نتائج وإجراءات تعامل المحافظات مع جائحة كورونا واستعدادات الجهات الأمنية والرقابية وأدوارها المتعددة وآليات الاستفادة العملية في تحديد التنظيمات المخالفة وسبل تلافيها ورفع الانجاز والتطوير بها .وشدد سمو الأمير فيصل بن بندر على أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله-، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.شارك في الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.// انتهى //13:36ت م0103

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