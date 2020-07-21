

الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى حلقات برنامج "الركن الخامس" يوم غدٍ، الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون عبر القناة

كما تنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام برنامج " مناسك" الذي يبث عبر إذاعة القرآن الكريم يومياً بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء، ويستمر طيلة أيام الحج، بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة الرسميين بالوزارة.

يأتي البرنامجان ضمن البرامج الإعلامية التوعوية التي تنفذها الوزارة في موسم حج هذا العام 1441هـ، في إطار خدمة المجتمع وتفعيل دورها بهدف تبصير الناس بآداب وأحكام الحج.

// انتهى //

13:32ت م

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الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واستبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى حلقات برنامج "الركن الخامس" يوم غدٍ، الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون عبر القناة السعودية الأولى ويشارك فيه عدد من المشايخ والدعاة ويستمر طيلة أيام الحج.كما تنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام برنامج " مناسك" الذي يبث عبر إذاعة القرآن الكريم يومياً بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء، ويستمر طيلة أيام الحج، بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة الرسميين بالوزارة.يأتي البرنامجان ضمن البرامج الإعلامية التوعوية التي تنفذها الوزارة في موسم حج هذا العام 1441هـ، في إطار خدمة المجتمع وتفعيل دورها بهدف تبصير الناس بآداب وأحكام الحج.// انتهى //13:32ت م0102

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الركن الخامس " و "مناسك" برنامجان تنفذهما وزارة الشؤون الإسلامية ضمن خطتها الإعلامية لحج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.