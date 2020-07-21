السعودية اليوم/ "الأرصاد": أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الطائف، وأضم، والجموم، وميسان .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً .

// انتهى //

13:28ت م

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