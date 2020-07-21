السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 878 جولة رقابية وتطهر وتعقم 1076 موقعا بالمنطقة



الدمام 30 ذو القعدة 1441هـ الموافق 21 يوليو 2020م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 878 جولة رقابية، وأعمال تعقيم وتطهير لـ 1076 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 9547 فرداً من الطواقم البشرية، استمرارا للجهود المبذولة للتعقيم والتطهير والرقابة الصحية لضمان بيئة صحية آمنة.

ورصدت الأمانة خلال الجولات 61 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و20 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً إلى التعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) لتقوم بمباشرتها على الفور.

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13:25ت م

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