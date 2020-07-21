السعودية اليوم / " رواد الأداء " يتبادلون المعرفة والخبرات في إدارة وقياس الأداء



الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

عقد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة " أداء " اليوم اللقاء الثاني لمبادرة رواد الأداء تحت عنوان " مراجعة الاستراتيجية " استكمالاً لجهود المركز وتعزيزاً للدور الريادي نحو مجتمع تفاعلي بين مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة، والأجهزة الداعمة للأجهزة العامة في تنفيذ استراتيجياتها.

وشارك في اللقاء نحو 76 جهة حكومية، تبادلت فيه المعرفة والاستفادة من الخبرات في مجال قياس الأداء وإدارته ومراجعة الاستراتيجية، كما استعرض اللقاء تجربة وزارة التجارة في مراجعة وتحسين الأداء، وتجربة هيئة السوق المالية في مراجعة الاستراتيجية، فيما استضاف المركز خبيراً بالاستراتيجية للحديث عن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وجرى بحث فرص التواصل بين الأجهزة العامة والجهات الداعمة لإيجاد تفاهم مشترك حول ممارسات إدارة وقياس الأداء، مع العمل على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على قصص نجاحهم في قياس الأداء وإدارته.

ونوهت الجهات المشاركة بمبادرة مركز " أداء " في عقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدين أن ذلك يدفع بمزيدٍ من الإثراء لموضوع تحسين الأداء في الجهات العامة، وتعزيز تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجالات إدارة وقياس الأداء.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أطلق العام الماضي مبادرة " رواد الأداء "، وتم استعراض تجربة كلٍ من وزارة المالية في منهجية قياس مؤشرات الأداء وآلية متابعتها ومراجعتها، وتجربة وزارة العدل في استخدام آليات وتقنيات إدارة الأداء في تحليل بيانات المؤشرات.

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13:23ت م

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