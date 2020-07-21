السعودية اليوم / بلدية وادي الدواسر تصادر حمولة 6 شاحنات محملة بأسمدة الدواجن



وادي الدواسر 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر أمس الأول، حمولة 6 شاحنات محملة بأسمدة الدواجن غير معالجة، بعد رصدها بالتعاون مع أمن الطرق في مركز الخماسين أثناء دخولها للمحافظة، ورغبة قائديها التوجه بها لإحدى المزارع، حيث تم تطبيق النظام بحق المخالفين وتحرير الغرامة المالية النظامية بحق قائد كل شاحنة .

وأكدت البلدية حرصها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، والتصدي لكل ما فيه ضرر لهم، وأنها لن تألوا جهداً في المتابعة وتطبيق النظام بحق كل مخالف، وناشدت مستخدمي سماد الدواجن غير المعالج بضرورة الابتعاد عنه وعدم استخدامه لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة.

وأهابت البلدية بالجميع التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

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13:12ت م

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