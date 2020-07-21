اقتصادي / غرفة الرياض تنظم لقاءً بعنوان " كيف سيغير الذكاء الاصطناعي السوق السعودي "



الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

دعا متخصصون تقنيون الكوادر الوطنية للاستفادة من الفرص الاستثمارية ة خاصة التقنية التي يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات من خلال العمل على ابتكار المزيد من التطبيقات الحديثة، مؤكدين تميز وتوافر القدرات الشبابية الوطنية المبدعة في المجال التقني.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي عن بعد الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الذكاء الاصطناعي تحت عنوان (كيف سيغير الذكاء الاصطناعي السوق السعودي)، وتطرق لمناقشة عدد من المحاور تناولت تحديد الخطوات الأولي لتبني الذكاء الاصطناعي في الأعمال وفوائده، إضافة إلى مستقبله في مجال الأمن السيبراني، كما تم تقديم بعض الملامح المحلية والعالمية في تبني الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال.

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13:09ت م

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