شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" : بداية الرصد الآلي لمخالفة «التأمين المنتهي» غداً والان نبدء بالتفاصيل

أكد المرور السعودي، أنه تبقى يوم واحد على بدء بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي : باقي يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المرور" : بداية الرصد الآلي لمخالفة «التأمين المنتهي» غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.