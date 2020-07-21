شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3,150 كرتون تمور بمحافظة الجوف والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 3,150 كرتونا من التمور للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 3,150 أسرة نازحة وفقيرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.