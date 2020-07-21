كيفية مشاركة موقع مباشر وهمي على WhatsApp  

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يسمح تطبيق WhatsApp بإرسال النصوص العادية وإجراء مكالمات الفيديو أو المكالمات صوتية، وبجانب ذلك فإن واحدة من أهم مزاياه هي القدرة على مشاركة موقعك مباشرة في الوقت الفعلي مع أصدقائك وأفراد عائلتك، وهو ما يسمح لهم بتتبعك، ومع ذلك، إذا لم تكن مرتاحًا للقيام بهذه الخطوة، فهناك حيلة لمشاركة موقع مزيف بدلًا من الحقيقي.

كيفية مشاركة الموقع المباشر الوهمي على WhatsApp ؟

للقيام بذلك تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

1- تنزيل تطبيق GPS Emulator من متجر قوقل Google Play.

2- بعد ذلك انتقل إلى إعدادات الهاتف Settings.

2- تحديد خيارات المطور Developer Options.

3- النقر فوق خيار تحديد تطبيق موقع وهمية Select mock location app.

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4- اذهب إلى التطبيق، واكتب موقعك المزيف في شريط البحث.

5- انقر بعد ذلك على الزر الأخضر في الأسفل.

6- لمشاركة الموقع، افتح أي دردشة على WhatsApp، ثم اضغط على مشاركة الموقع كالمعتاد.

7- ستلاحظ أنك شاركت موقعًا مزيفًا.

ونوه موقع zeebiz التكنولوجي أنه لا يجب استخدام هذه الحيلة ما لم يكن الأمر ضروريًا للغاية.

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