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شكرا لقرائتكم متحدث الهلال الأحمر بالباحة بعد إصابته بـ كورونا: أبشركم أموري طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث الهلال الأحمر بالباحة بعد إصابته بـ كورونا: أبشركم أموري طيبة
دعواتكم لي وأشكر كل من سأل واتصل
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة الأستاذ عماد بن منسي الزهراني إنه أصيب بفيروس كورونا، وتأكدت إصابته بالفيروس.
جاء ذلك عبر تغريدة له في حسابه الشخصي بتوتير وقال فيها : الحمد لله على كل حال وفي كل حال الحمد لله من قبل ومن بعد، اليوم تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا كوفيد 19.
وأضاف : أبشركم أموري طيبة دعواتكم لي وأحب أشكر كل من سأل واتصل، وأعتذر ممن لم أستطع الرد عليه وألتقيكم على خير.
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