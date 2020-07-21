متحدث الهلال الأحمر بالباحة بعد إصابته بـ كورونا: أبشركم أموري طيبة

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة الأستاذ عماد بن منسي الزهراني إنه أصيب بفيروس كورونا، وتأكدت إصابته بالفيروس.

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جاء ذلك عبر تغريدة له في حسابه الشخصي بتوتير وقال فيها : الحمد لله على كل حال وفي كل حال الحمد لله من قبل ومن بعد، اليوم تم تأكيد إصابتي بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ كوفيد 19.

وأضاف : أبشركم أموري طيبة دعواتكم لي وأحب أشكر كل من سأل واتصل، وأعتذر ممن لم أستطع الرد عليه وألتقيكم على خير.

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