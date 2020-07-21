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أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام في حفل فني مباشر في دبي أوبرا
مجموعة MBC ومفاجآت صيف دبي ويقدمان حفلات في 6, 7 و 8 أغسطس
متابعات الخليج 365 - الرياض
في بادرة ترفيهية نوعية الطابع تستحضر أجواء الزمن الجميل، تقدم “مجموعة MBC” بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي خلال هذا الصيف بإطلالته الجديدة، حفلات فنية مباشرة من دبي أوبرا، في 6، و7، و8 أغسطس، من إنتاج شركةNDP، تطلّ خلالها كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ناهيك عن أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، والتي تهدف إلى ضمان حصول المشاهدين على جوٍّ مطابق لأجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي، وذلك في إطار فعاليات عيد الأضحى في دبي.
وفي سياق اتباع إجراءات الوقاية من فيروس “كوفيد 19″، قامت “مجموعة MBC” و”دبي أوبرا” باعتماد شروط صارمة للسلامة والتعقيم وقياس درجات حرارة الأفراد بما يتوافق مع معايير هيئة الصحة بدبي ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وغيرها من إجراءات الوقاية التي تضع في طليعة أولوياتها المحافظة على صحة الحضور وسلامتهم في المقام الأول.
الجدير ذكره أن حفل كوكب الشرق سيتضمن أداء أغنية إضافية، “الأطلال”، وذلك بمناسبة عيد الأضحى في دبي وهي من كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض السنباطي.
تتوفر التذاكر قريباً عبر المواقع التالية:
www.dubaiopera.com
www.dubaicalendar.com
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