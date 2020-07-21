اخبار السعوديه

أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام في حفل فني مباشر في دبي أوبرا

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام في حفل فني مباشر في دبي أوبرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-21

أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام في حفل فني مباشر في دبي أوبرا

مجموعة MBC ومفاجآت صيف دبي ويقدمان حفلات في 6, 7 و 8 أغسطس

متابعات الخليج 365 - الرياض

في بادرة ترفيهية نوعية الطابع تستحضر أجواء الزمن الجميل، تقدم “مجموعة MBC” بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي خلال هذا الصيف بإطلالته الجديدة، حفلات فنية مباشرة من دبي أوبرا، في 6، و7، و8 أغسطس، من إنتاج‏ شركةNDP، تطلّ خلالها كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ناهيك عن أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، والتي تهدف إلى ضمان حصول المشاهدين على جوٍّ مطابق لأجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي، وذلك في إطار فعاليات عيد الأضحى في دبي.

وفي سياق اتباع إجراءات الوقاية من فيروس “كوفيد 19″، قامت “مجموعة MBC” و”دبي أوبرا” باعتماد شروط صارمة للسلامة والتعقيم وقياس درجات حرارة الأفراد بما يتوافق مع معايير هيئة الصحة بدبي ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وغيرها من إجراءات الوقاية التي تضع في طليعة أولوياتها المحافظة على صحة الحضور وسلامتهم في المقام الأول.

Advertisements

الجدير ذكره أن حفل كوكب الشرق سيتضمن أداء أغنية إضافية، “الأطلال”، وذلك بمناسبة عيد الأضحى في دبي وهي من كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض السنباطي.

تتوفر التذاكر قريباً عبر المواقع التالية:

www.dubaiopera.com

www.dubaicalendar.com



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوغرام في حفل فني مباشر في دبي أوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا