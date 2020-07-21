2020-07-21

الخثلان لمن أراد أن يضحي: خذ ما يحتاج من الشعر والأظافر قبل الغروب

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه د. سعد الخثلان ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، رسالة لمن أراد أن يضحي هذا العام.

وقال الخثلان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تذكير لمن أراد أن يضحي أن يبادر بأخذ ما يحتاج لأخذه من الشعر والأظافر قبل غروب شمس هذا اليوم (الثلاثاء 30 ذي القعدة1441هـ).

Advertisements

وأضاف الشيخ الخثلان، أنه بغروب شمس هذا اليوم تدخل عشر ذي الحجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي” ( أخرجه مسلم).

يذكر أن المحكمة العليا، أعلنت أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة وأن الوقوف بعرفة يوم 30 يوليو 2020.

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة بحوطة سدير أعلن في وقت سابق أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكّن من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الاثنين 29 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م.

المزيد

جديد الأخبار