- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ترشيح 4097 طالباً وطالبة للقبول بـ جامعة بيشة للعام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترشيح 4097 طالباً وطالبة للقبول بـ جامعة بيشة للعام المقبل
متابعات الخليج 365 - بيشة
أعلنت جامعة بيشة اليوم الثلاثاء (30 ذو القعدة 1441هـ) أسماء 4097 مرشحًا ومرشحة للقبول في مختلف التخصصات بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441-1442هـ، وذلك عبر منصة القبول الإلكتروني. مبينة بأنه سيتاح للمرشحين تأكيد القبول خلال موعد أقصاه الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ، قبل أن يتم إعلان المقبولين في المرحلة الأولى بشكل نهائي السبت المقبل.
وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي المرشحين والمرشحات وأولياء أمورهم. مباركاً لهم القبول في الجامعة ليبدأوا معها رحلة جديدة لطلب العلم والمعرفة مستعينين بالله؛ ليكونوا سواعد بناء لمستقبل زاهر لوطنهم، وليسهموا بشكل فعال في دعم برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030. داعياً إلى بذل المزيد من الجد، والالتزام خلال دراستهم، لتحقيق النجاح والتفوق.
وأوضح أن القبول الإلكتروني لهذا العام اتسم بالسهولة والمرونة وفق منظومة إلكترونية تم تجهيزها للتيسير على المتقدمين والمتقدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة.
وقدم رئيس الجامعة، شكره وتقديره لفرق العمل بعمادة القبول والتسجيل التي عملت طوال الفترة الماضية للإِشراف على عمليات التسجيل والرد على استفسارات وأسئلة المتقدمين سواء عبر الوسائط الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح 4097 طالباً وطالبة للقبول بـ جامعة بيشة للعام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.