ترامب ينصح المواطنين بارتداء الكمامات لأول مرة من اندلاع الأزمة 

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الرئيس ترامب أن ارتداء القناع لا يناسبه، تراجع ليغرد قائلًا إن الناس يجب أن يغطوا وجوههم بالأقنعة الطبية والكمامات؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب ترامب أن ارتداء قناع الوجه بات يُعد عملًا وطنيًا، وأرفق تغريدته بصورة له وهو يرتدي قناعًا من زيارته إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت هذه الزيارة هي المرة الأولى التي سمح فيها ترامب للصحفيين بتصويره وهو يرتدي قناعًا طبيًا، وكان قد ارتدى واحدًا لفترة وجيزة خلال جولة في مصنع شركة فورد للسيارات في ميشيغان في أواخر مايو، لكنه لم يسمح للصحفيين بالتقاطها، وقال حينها إنه لم يرد منح الصحافة متعة رؤيته بها.

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دوافع ترامب وراء عدم ارتداء كمامة:

قبل تغيير موقفه مؤخرًا، كان ترامب يرى أن ارتداء القناع الطبي يجعله يبدو سخيفًا بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس، وخشي أن يتم استخدامه ضده في الإعلانات السياسية، كما أخبر مساعديه في أوائل مايو أن ارتداء الكمامة يرسل رسالة خاطئة.

وفي حين أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بضرورة ارتداء الأقنعة الطبية، قال الرئيس إنه غير مهتم، ولا يريد أن يرتدي واحدة.

وتابع: لا أريد أن أفعل ذلك، لا أريد أن أرتدي قناع وجه وأنا أحيي الرؤساء ورؤساء الوزراء والملوك والملكات، هذا سيمر وآمل أن يمر بسرعة كبيرة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي: يجب ألا يعزز ترامب من فكرة أن ارتداء الكمامة يمثل وصمة عار، إن ارتداءها لا يتعلق بحماية أنفسنا فقط بل يتعلق بحماية كل شخص نواجهه.

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