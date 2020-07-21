2020-07-21

الموارد البشرية تحدد مواعيد إجازة عيد الأضحى.. 16 يوماً للقطاع العام و 4 للخاص

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 للهجرة للقطاع العام سوف تبدأ بنهاية دوام يوم (الخميس) 2 ذو الحجة، ويستأنف العمل بعد الإجازة في يوم (الأحد) 19 ذي الحجة.

كما أشارت الوزارة إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص سوف تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذو الحجة، ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 13 ذي الحجة.

تعذر رؤية هلال ذي الحجة

يذكر أن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة بحوطة سدير أعلن أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكّن من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الاثنين 29 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م.

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وبهذا سيكون اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي القعدة فيما سيكون الأربعاء هو غرة ذي الحجة.

بيان المحكمة العليا

في سياق متصل، أعلنت المحكمة العليا أن اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة وأن الوقوف بعرفة يوم 30 يوليو 2020.

وكان المرصد الفلكي في جامعة المجمعة بحوطة سدير أعلن في وقت سابق اليوم أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكّن من رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الاثنين 29 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م.

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