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أعلنت عمان، الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م، إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.
جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.
وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.
كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد، وأسواق العيد التقليدية "الهبطات"، وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.
وسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 1159 لعمانيين، و328 لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69.887 و337 وفاة وتماثل 46.608 حالات للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 12:54 PM
في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا"سلطنة عمان تعلن الإغلاق التام بين المحافظات حتى 8 أغسطس
أعلنت عمان، الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م، إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.
جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.
وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.
كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد، وأسواق العيد التقليدية "الهبطات"، وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.
وسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 1159 لعمانيين، و328 لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69.887 و337 وفاة وتماثل 46.608 حالات للشفاء.
، سلطنة عمان تعلن الإغلاق التام بين المحافظات حتى 8 أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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