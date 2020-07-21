، "الأرصاد": رياح وأتربة على أجزاء من تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل 3 محافظات وتتواصل حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وارتفاع في الأمواج تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة تبوك