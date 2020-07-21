، أمطار وبرد وسيول.. "مدني جازان" يحذّر من تغيرات الأحوال الجوية بالمنطقة ،

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات تشير لمتغيرات مناخية وما يصاحبها من ظواهر جوية.
وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وتدني مدى الرؤية.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والابتعاد عن أي أسلاك أو تمديدات كهربائية تعرضت للمياه نتيجة هطول الأمطار مع توخي الحذر عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة.
وأكد "الغامدي" أهمية متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات؛ وذلك لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة الناتجة من التقلبات الجوية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد جازان
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 12:34 PM
مشيرًا إلى التنبيه المتقدم لهطولات متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات تشير لمتغيرات مناخية وما يصاحبها من ظواهر جوية.
وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وتدني مدى الرؤية.
وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والابتعاد عن أي أسلاك أو تمديدات كهربائية تعرضت للمياه نتيجة هطول الأمطار مع توخي الحذر عند قيادة المركبات في الأجواء الغابرة.
وأكد "الغامدي" أهمية متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات؛ وذلك لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة الناتجة من التقلبات الجوية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.
، أمطار وبرد وسيول.. "مدني جازان" يحذّر من تغيرات الأحوال الجوية بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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