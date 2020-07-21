، رجل يحتجز 20 رهينة في حافلة بغرب أوكرانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه يحمل متفجرات وأسلحة ولم تعرف مطالبه

استولى رجل على حافلة ركاب واحتجز نحو 20 شخصاً كانوا على متنها كرهائن، في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، الثلاثاء.

وذكرت الشرطة في بيان أن الرجل قال إنه يحمل متفجرات وأسلحة، فيما لم تعرف بعد مطالبه.

ووفق "سكاي نيوز" تظهر لقطات فيديو الحافلة متوقفة في جزءٍ من أحد شوارع لوتسك، فيما تقترب سيارات شرطة من موقع الحدث ويتابع بعض المارة الموقف من بعيد.

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أوكرانيا مدينة لوتسك