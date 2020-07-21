شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 220 ألف م² بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وبينت أمانة المنطقة أن التعدّيات رصدت في عدة مواقع حالات تعدٍ على أراض حكومية بمنطقة وادي بطان والنقمي وجنوب طريق حائل بمساحة قدرها 151 ألف متر مربع, إضافة إلى تعديات بمنطقة الضميرية بمساحة 60 ألف متر مربع, وتعديات بمنطقة شوران بمساحة 6 آلاف متر مربع, وبمنطقة السيح بمساحة 2500 متر مربع, كما شملت أعمال الإزالة تعديات على أرض حكومية بمنطقة العاطفية بمساحة 1500 متر مربع.
وأكدت أمانة المنطقة استمرار متابعة ورصد التعدّيات في نطاق جميع البلديات الفرعية والمحافظات والتعامل معها وفقاً للأنظمة, التي تتضمن ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية, تمهيداً لتطبيق لوائح العقوبات بشأنهم.
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