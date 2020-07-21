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مصادرة 800 كجم خضروات وفواكه بالعاصمة المقدسة

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صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية أمس 800 كيلوجراماً من الخضروات و الفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في منطقة جبل النور، حيث تم تسليم 670 كيلوجراماً من الخضروات و الفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 130 كيلوجراماً فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتاً إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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