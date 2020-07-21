شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 800 كجم خضروات وفواكه بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتاً إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
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