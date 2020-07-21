، تقييم جديد لعلاج "كوفيد-19" بالأشعة فوق البنفسجية: "كورونا" ليس خارقاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أظهر أنه حساس أيضاً لها كأغلبية الفيروسات الأخرى.. ليس فائق المقاومة

قيم فلاديمير أوبرموك، عالم الفيروسات بجامعة القرم الفدرالية بروسيا، مدى فعالية الأشعة فوق البنفسجية في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19".

وقال "أوبرموك"، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، معلقاً على ما أعلنه البروفيسور ماريو كليريتشي من جامعة ميلانو، بشأن فعالية الأشعة فوق البنفسجية في مكافحة الفيروس التاجي وعلاج "كوفيد-19"، "إن الموجات االكهرومغناطيسية للأشعة فوق البنفسجية ذات طاقة عالية، لذلك تشكل خطورة على الأغلبية العظمى لمسبّبات الأمراض الموجودة في الهواء الجوي، ونظراً لفعاليتها تستخدم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية منذ فترة في تطهير الأماكن على نطاق واسع؛ ما يعني أن الدراسة التي أجراها زملاؤنا الإيطاليون مهمة، لكنها لم تأت بجديد من الناحية العلمية".

وأضاف: "المسألة الإيجابية في الدراسة الإيطالية، أظهرت أن الفيروس التاجي المسبّب لمرض كوفيد-19 ليس فيروساً فائق المقاومة"، وقال: "لقد أظهرت أن كوفيد-19 حساس أيضاً للأشعة فوق البنفسجية، كأغلبية الفيروسات الأخرى.. أي ليس خارقاً".فيروس كورونا الجديد