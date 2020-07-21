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أوضح مركز القيادة والتحكم في الرياض أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض تجاوز 96 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 11:07 AM
مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا
أوضح مركز القيادة والتحكم في الرياض أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض تجاوز 96 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
، 96 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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