محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة. تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرّمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرّمة 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 10:58 AM Advertisements للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة. تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. الكلمات المفتاحية ، مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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