محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة. تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرّمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكة المكرّمة مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-21 نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة. تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. Advertisements 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 10:58 AM للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية نفّذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، جرى خلالها ضبط 337 مخالفة. تأتي الجولات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. ، مكة.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2118 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية ،

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