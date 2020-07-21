شكرا لمتابعة خبر عن «أبشر» يوضح طريقة تفادي مشكلة «رسائل عدم التحديث» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، عن كيفية تجنب مشكلة الرسائل التي تتضمن عدم إمكانية تحديث البيانات للمستفيدين، في حال التعامل إلكترونيًا، وذلك ردًا على استفسار بشأن «عدم إمكانية التسجيل» لتحديث البيانات.

وأوضحت منصة «أبشر»، إنَّ العميل يمكنه الدخول إلى حسابه عبر منصة أبشر، ومن خلال تبويب «خدماتي» يتم النقر على أيقونة «خدمات- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات- المديرية العامة للجوازات» إرسال الطب، وذلك بعد الدخول إلى الرابط التالي من هنــــــــــــــا .