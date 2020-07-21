شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: تأجير الوالد لأحد أدوار منزله لإبن من أبنائه لا يؤثر على أهليته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، بأن الأهلية لا تتأثر عند بأن تأجير المستفيد الرئيسي، لأحد أدوار منزله لإبن من أبنائه، وكان ذلك ردا على أحد المستفيدين.

وكان سؤال ورد الى حساب خدمة المستفيدين التابع لـ"حساب المواطن" عبر "تويتر" بأن والده يريد تأجير أحد أدوار المنزل له، فهل يؤثر ذلك على أهلية الوالد؟.

وكشف البرنامج، أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل «غير ذلك»، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.