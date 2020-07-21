شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: الشهر القمري يا هافي يا وافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن الشهر القمر إما "هافي" وهو 29 يومًا أو "وافي" وهو 30 يومًا.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه لن نشاهد القمر بالشهر إلا 28 يومًا؛ لذلك قال العرب منازل القمر بعدد رؤيتنا له؛ فيما إذا كان القمر هافيًا يستتر ليوم واحد، بينما إذا كان وافيًا يستتر يومين.

وقال "الزعاق" أن للقمر ركنين أساسيين لرؤيته، أولهما: أن يولد القمر قبل مغيب الشمس؛ بينما الركن الثاني أن يكون للقمر مكثًا بعد مغيب الشمس؛ فيما غاب القمر أمس الاثنين قبل مغيب الشمس ولن يولد إلا بعد مغيب الشمس.