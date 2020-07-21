شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: استمرار الحالة المطرية الصيفية على بعض المناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبدالله المسند استاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم بأن تستمر الحالة المطرية الصيفية اليوم الثلاثاء على أجزاء من مناطق عسيروجازان و غرب نجران وربما تمتد ناحية الباحة. توقع الدكتور عبدالله المسند استاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم بأن تستمر الحالة المطرية الصيفية اليوم الثلاثاء على أجزاء من مناطق عسيروجازان و غرب نجران وربما تمتد ناحية الباحة. وتابع المسند عبر حسابه "تويتر" بأنه من المتوقع أن تنشط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على شرق ووسط السعودية، وقد تثير بعض الغبار.

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