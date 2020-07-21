شكرا لمتابعة خبر عن آخر مستجدت قضية طريق الحصمة بين مواطن وفرع «النقل» بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تعقد المحكمة المختصة جلسة قضية مشروع طريق الحصمة عن بُعد والتي رفعها مواطن ضد فرع وزارة النقل بجازان في 13 محرم المقبل .

وكان المواطن قداشتكى فرع وزارة النقل في الوزارة و" نزاهة " واكثر من جهة حكومية واشتكى من تغيير وتقليص مخطط الوزارة المعتمد بشأن الطريق الذي تبلغ تكلفته 599 مليون ريال بينما نفى فرع الوزارة هذا الإتهام .

وتعد تلك الجلسة الثانية في القضية حيث تم تأجيلها ليوم 29 / 7 / 1441 هـ ولكن تم التأجيل للمرة الثانية بسبب جائحة كورونا .