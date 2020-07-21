شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع قياسي في تطبيقات التوصيل بالمملكة وتوفير آلاف الوظائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات عن زيادة تطبيقات التوصيل في المملكة بنسبة 85 % خلال فترة جائحة كورونا .
وأكدت الهيئة في تقرير لها ان فترة الحجر لصحي والإغلاق زادت من الإستثمار في مجال خدمات التوصيل وتطبيقاته ما زاد من خلق الفرص الوظيفية للسائقين ، فضلاً عن الإتجاه لإستخدام التطبيقات الإلكترونية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والترفيه والثقافة وسلاسل الإمداد وغيرها .
كما عملت الأزمة على تنوع الخدمات في تطبيقات التواصل وتحول أغلب متاجر الملابس للبيع عبر التطبيقات وغيرها من الأنشطة التي تواكبت مع تغيرات الأزمة .
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