شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع قياسي في تطبيقات التوصيل بالمملكة وتوفير آلاف الوظائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات عن زيادة تطبيقات التوصيل في المملكة بنسبة 85 % خلال فترة جائحة كورونا

وأكدت الهيئة في تقرير لها ان فترة الحجر لصحي والإغلاق زادت من الإستثمار في مجال خدمات التوصيل وتطبيقاته ما زاد من خلق الفرص الوظيفية للسائقين ، فضلاً عن الإتجاه لإستخدام التطبيقات الإلكترونية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والترفيه والثقافة وسلاسل الإمداد وغيرها .

كما عملت الأزمة على تنوع الخدمات في تطبيقات التواصل وتحول أغلب متاجر الملابس للبيع عبر التطبيقات وغيرها من الأنشطة التي تواكبت مع تغيرات الأزمة .