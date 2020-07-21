شكرا لمتابعة خبر عن أمن الحج: طوق أمني حول العاصمة المقدسة لمنع الدخول بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت تقارير بأنه تم الاستعداد لتأدية المهام الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل قدومهم للعاصمة المقدسة منذ وقت مبكر وذلك بإشراف قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان وبمتابعة مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية الفريق أول ركن خالد قرار الحربي .

وقالت التقارير نقلا عن مساعد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب بأنه تم تشكيل طوق أمني حول العاصمة المقدسة لمنع كل من تسول له نفسه أداء فريضة الحج دون تصريح مبينا وجود قوة التدخل السريع لمنع كل مايؤثر على الأمن .

وشدد اللواء الضبيب على عدم التهاون مع المخالف مشددا على أنه سيتم بحقه تطبيق الأنظمة، مؤكدا استمرار تطبيق نظام البصمة على كل محرم بحدود الأراضي المقدسة ولن يتم السماح إلا لمن لديه تصريح لأداء الحج .