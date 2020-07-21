بـ «4 طائرات شراعية».. الطيار الودعاني يكشف عملية العثور على مفقود وادي الدواسر

كشف عضو جمعية «غوث للبحث والإنقاذ» الطيار ناصر الودعاني، تفاصيل العثور على ضويحي العجالين، المعروف بـ «مفقود وادي الدواسر» في شمال المحافظة، حيث لقي ربَّه ساجدًا.

وقال «الودعاني» لـ «عاجل»: إنَّ جمعية «غوث للبحث والإنقاذ»، تلقت بلاغًا بشأن المفقود، يوم الجمعة، وبدأنا عملية البحث وعرفنا أنَّ ضويحي- رحمه الله- لا يحمل جوالًا وأنّه قد خرج يوم الخميس.

واستكمل الطيار، أنَّ 4 طائرات شراعية باشرت البحث عن المفقود فجر يوم الأحد، وكنت أحلِّق بطائرتي الشراعية ووجدت سيارته وسط الكثبان الرملية بموقع يصعب على قائدي المركبات مشاهدتها فيه، وتبيَّن أنَّ المفقود ترجَّل منها وتوفِّي ساجدًا رحمه الله.