لقي ربه ساجدًا
كشف عضو جمعية «غوث للبحث والإنقاذ» الطيار ناصر الودعاني، تفاصيل العثور على ضويحي العجالين، المعروف بـ «مفقود وادي الدواسر» في شمال المحافظة، حيث لقي ربَّه ساجدًا.
وقال «الودعاني» لـ «عاجل»: إنَّ جمعية «غوث للبحث والإنقاذ»، تلقت بلاغًا بشأن المفقود، يوم الجمعة، وبدأنا عملية البحث وعرفنا أنَّ ضويحي- رحمه الله- لا يحمل جوالًا وأنّه قد خرج يوم الخميس.
واستكمل الطيار، أنَّ 4 طائرات شراعية باشرت البحث عن المفقود فجر يوم الأحد، وكنت أحلِّق بطائرتي الشراعية ووجدت سيارته وسط الكثبان الرملية بموقع يصعب على قائدي المركبات مشاهدتها فيه، وتبيَّن أنَّ المفقود ترجَّل منها وتوفِّي ساجدًا رحمه الله.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ «4 طائرات شراعية».. الطيار الودعاني يكشف عملية العثور على مفقود وادي الدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.