الجهني يُحدد مدة ومناطق التأثر بأمطار غزيرة متوقعة في المملكة

أشار إلى رطوبة استوائية
توقَّع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، زيادة فرص هطول الأمطار في عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى رطوبة استوائية يدفع بها بحر العرب.
وأضاف الجهني، عبر «تويتر»، أنَّ بحر العرب مازال يدفع برطوبة استوائية هائلة، ومن الآن وحتى نهاية الأسبوع تزداد فرص هطول الأمطار الغزيرة على جنوب وغرب المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الثلاثاء؛ لافتة إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.
وأشارت الهيئة إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي.
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