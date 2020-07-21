هل تأجير المستفيد جزءًا من المنزل لأبنائه يؤثر على الأهلية؟.. حساب المواطن يرد

كشف برنامج حساب المواطن، عن أن تأجير المستفيد الرئيس، أحد أدوار منزله لابن من أبنائه لا يؤثر على الأهلية.

جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن، حول أن والده يريد تأجير أحد أدوار المنزل له، فهل يؤثر ذلك على أهلية الوالد؟.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- أن ذلك لا يؤثر على أهلية الوالد.

وأوضح البرنامج، أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل «غير ذلك»، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

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وألمح برنامج حساب المواطن، أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط.

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