وزير الحج: لدينا خطط استثنائية تضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، تكامل جميع الاستعدادات لحج هذا العام عبر خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، مشددًا على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، لمقر استقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، بأحد فنادق العاصمة المقدسة، واطلع على التجهيزات المعدة في المدخل المخصص لاستقبالهم، وقاعة الاستقبال والغرف المجهزة لسكنهم، واستمع إلى شرح من مسؤولي الوزارة عن التجهيزات المعدة والمخصصة لاستقبال الحجاج وتسكينهم بدءًا من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة.

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وقال وزير الحج والعمرة: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، حريصة على إقامة شعيرة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لافتًا إلى إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج مع تطبيق جميع اشتراطات وزارة الصحة، التي ستنفذ بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.

عقب ذلك تفقد الوزير المخيم الخاص بتواجد الحجاج في مشعر عرفات والتجهيزات التي أعدت في المخيم، واستمع إلى شرحٍ عن إجراءات انتقالهم إلى جبل الرحمة، لتمكينهم من الوقوف عليه يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ثم تابع الخدمات التي ستقدم لضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة ومسجد المشعر الحرام، واطلع على التجهيزات الحديثة والمتطورة المخصصة لوجبات الحجاج، حيث خصصت ثلاث عربات مساحة كل منها 40 قدمًا.

إثر ذلك توجَّه وزير الحج والعمرة إلى مشعر منى واطلع على أحد الأبراج المخصصة لسكن الحجاج، حيث تفقد الخدمات المقدمة في الغرف وما تحويه من تجهيزات للحجاج أثناء فترة إقامتهم، بعدها تفقد قاعة تجهيز الطعام، وتقديم الخدمات التي ستمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم، وشاهد عرضًا مرئيًا للآلية الخاصة بتقديم الخدمات اللوجستية لطريقة تفويج حجاج بيت الله الحرام من مقرّ سكنهم إلى جسر الجمرات.