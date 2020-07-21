«الصحة» تكشف سر ظهور نتيجة فحص كورونا «إيجابية» رغم التعافي

أوضحت وزارة الصحة السبب في ظهور نتائج الفحص إيجابية لفيروس كورونا رغم انتهاء فترة العزل واختفاء الأعراض.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، أن اختبار (PCR) قد يستمر «إيجابيًا» لمرضى «كوفيد ١٩» حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل من قبل الطبيب.

وأشارت الوزارة، إلى أن السبب في ذلك هو بقايا فيروس كورونا غير النشطة، وغير القابلة للتكاثر، وغير المعدية.

في السياق ذاته، كشفت وزارة الصحة، عن أن فترة التعافي تختلف من مصاب للآخر، بناء على عوامل مختلفة مثل الحالة الصحية العامة، ووجود أمراض مزمنة، وكذلك شدة الأعراض المصاحبة للعدوى.

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وألمحت الوزارة، إلى أنه بشكل عام، فترة التعافي تأخذ من ١0 أيام لأسبوعين لحالات الإصابة الخفيفة إلى المتوسطة، وأكثر من ذلك للحالات الشديدة.

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